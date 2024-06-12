Yabani'nin yeni sezonunda beklenmedik değişiklik

"Yabani" dizisinin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. NTC Medya’nın yapımını üstlendiği dizinin yeni sezonda senaristi değişiyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Geçen sezon diziyi Hilal Yıldız, Nazlı Sunlu Kaçan, Serap Gazel ve Ali Ercivan yazmıştı. Bu sezon ise senaryo, Tozluyaka’yı da kaleme alan Yekta Torun'a emanet edilecek.

Ağustos sonunda çekimlerine başlanacak dizinin yeni sezon hikâyesi yazılıyor. Hikâyeye göre yeni karakterlerin eklenip eklenmeyeceği belirlenecek. Sevilen dizinin yönetmenliğini yine Filiz Adıgüzel üstlenecek. "Kötü Kan"ı yönetecek olan M. Çağatay Tosun ise Yabani’nin genel yönetmenlik görevine devam edecek.