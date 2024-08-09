Yabani'nin yeni sezonu için sürpriz gelişme! Öyle bir karakter geliyor ki...

NTC Medya’nın imza attığı ve izleyiciler tarafından büyük beğeni toplayan “Yabani” dizisi, yeni sezon için geri sayımı başlattı! Heyecanla beklenen dizinin yeni sezonuna dair ilk teaser bu akşam ekrana gelecek.

M. Çağatay Tosun’un yönetmenliğini üstlendiği dizide, izleyicileri peş peşe şoke edecek gelişmeler bekliyor. Yeni sezonda diziye güçlü bir ailenin katılacağı öğrenildi. Ailenin reisi Hande karakterine usta oyuncu Nergis Öztürk hayat verecek. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bunun yanı sıra, Hande'nin kızı Derin karakteri de izleyiciyle buluşacak. Ancak Derin karakterini canlandıracak oyuncu için arayışlar hala devam ediyor.

Dizinin yeni sezonunun 7 Eylül’de yayınlanması planlanıyor, ancak henüz net bir tarih açıklanmadı. Yeni karakterlerin ve sürpriz gelişmelerin damga vuracağı “Yabani” dizisi, izleyicilerini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.