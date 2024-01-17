Yabani'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı: "Dedemin Kanını Yerde Bırakmayacağım!"

Salı akşamları Fox Tv'de yayınlanan Yabani'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Yabani 19. Bölüm 1. Fragmanı oldukça dikkat çekti. Fragmana Yaman Ali'nin "Dedemin Kanını Yerde Bırakmayacağım!" sözleri damga vurdu.

Yabani'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-01-2024 13:03

Fox TV'nin sevilen dizisi Yabani dün akşam 18. bölümüyle ekranlardaydı. Oldukça heyecanlı seyreden bölümün sonunda Yaman Ali, dedesinin vurulduğunu ve babasının elinde silahla yerde yattığını gördü. Ardından polisler olay yerine gelerek hemen Yaman Ali'yi hem de babasını tutukladı. 

Yabani dizisinin bu şekilde sona eren 18. bölümünün ardından Yabani 19. Bölüm 1. Fragmanı da yayınlandı. Yabani 19. Bölüm 1. Fragmanı'na Yaman'ın "Dedemin Kanını Yerde Bırakmayacağım!" sözleri damga vurdu.

İşte Yabani 19. Bölüm 1. Fragmanı:

 

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