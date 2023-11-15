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Yabani'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı

FOX’un sevilen dizisi “Yabani”nin 11. bölüm 1. tanıtım videosu yayınlandı. “Yabani”, yeni bölümüyle 21 Kasım Salı saat 20.00’de FOX'ta.

Yabani'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 15-11-2023 15:35
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