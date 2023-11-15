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Yabani'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı
FOX’un sevilen dizisi “Yabani”nin 11. bölüm 1. tanıtım videosu yayınlandı. “Yabani”, yeni bölümüyle 21 Kasım Salı saat 20.00’de FOX'ta.
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Yayın Tarihi : 15-11-2023 15:35
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