Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği FOX’un yeni dizisi Yabani’nin yayın tarihi belli oldu. 12 Eylül Salı günü izleyiciyle buluşacak olan dizinin yayınlanan yeni tanıtımı da izleyicilerden tam not aldı. Tanıtıma “Biz kardeşlerimizi sokaktan seçeriz” sözü damga vurdu.

İddialı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden sezonun en çok konuşulan dizilerinden olan Yabani, köklü bir aileden kaçırılıp sokakta yaşam mücadelesi ile başlayan bir hayatın malikaneye uzanma yolculuğunu konu alıyor.

Dizinin başrollerinde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani ve Şebnem Hassanisoughi Bilgiç yer alırken dizide ayrıca; Osman Alkaş, Ayşegül Ünsal, Sezer Arıçay, Birgül Ulusoy, Rojbin Erden, Seray Özkan, Selim Can Yalçın, Ramiz Mullamusa, Güray Görkem, Bartu Dilmen, Aleyna Al, Aşkın Şenol gibi başarılı isimler de rol alıyor.

Yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun’un oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız’ın kalemealdığı ‘Yabani’ 12 Eylül Salı günü FOX’ta.



