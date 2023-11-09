Advert

Yabani’nin Yaman Ali’si Halit Özgür Sarı’dan partneri Simay Barlas’a övgü yağmuru

Yabani dizisindeki partneri Simay Barlas ile, genç kuşağın sevdiği oyunculardan biri olan Halit Özgür Sarı bir arada görüldüğünde, birçok kişi tarafından uyumlu bir çift olarak kabul ediliyor.

Yabani’nin Yaman Ali’si Halit Özgür Sarı’dan partneri Simay Barlas’a övgü yağmuru
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 09-11-2023 17:45

Her Salı, seyircileri ekran başına toplayan Yabani dizisinin başarılı başrol oyuncusu Halit Özgür Sarı, Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalında yaptığı açıklamada etkileyici performansı ve partneri Simay Barlas ile uyumuyla büyük beğeni kazanıyor. Sarı, partneriyle olan ilişkisini şu şekilde açıkladı: "Simay ile aramız çok iyi, şükürler olsun. Simay, gerçekten çok yetenekli bir oyuncu. Bir böyle bir partnerle çalıştığınızda, oyunu daha da geliştiriyor."

Halit Özgür Sarı, Yabani dizisi sona erdikten sonra da Simay Barlas ile tekrar bir araya gelebileceğini belirtti ve "Simay ile her zaman çalışabilirim" diye konuştu. Ayrıca, ikilinin hiçbir zaman gerilmediklerini ifade etti ve ilişkilerinin ilk gününden itibaren dürüstlük üzerine kurulu olduğunu vurguladı. Sarı, "Bu dizi, Dolunay Soysert, Simay ve Çağatay Hoca (Yönetmen M. Çağatay Tosun) sayesinde benim için büyük bir hediye oldu" şeklinde ekledi.

Benzer Haberler
Onur Seyit Yaran'lı Onur Seyit Yaran'lı "Saplantı" dizisinde sürpriz gelişme
Genç oyuncu, Yalı Çapkını’na dahil oldu Genç oyuncu, Yalı Çapkını’na dahil oldu
Kopuk dizisinin ekibi okuma provasında buluştu Kopuk dizisinin ekibi okuma provasında buluştu
Arka Sokaklar bu kez kadınların maruz kaldığı tacize dikkat çekiyor. Arka Sokaklar bu kez kadınların maruz kaldığı tacize dikkat çekiyor.
Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı
Bir Derdim Var’ın yeni tanıtımı merak uyandırdı Bir Derdim Var’ın yeni tanıtımı merak uyandırdı
ÇOK OKUNANLAR
Yatakta çıplak halde poz! Kocasıyla özel anını paylaştı
  • 07-11-2023 15:21

Yatakta çıplak halde poz! Kocasıyla özel anını paylaştı

Fatih Altaylı o anlara dayanamayıp ağladı!
  • 06-11-2023 11:08

Fatih Altaylı o anlara dayanamayıp ağladı!

  • 06-11-2023 12:36

"Yıldızlar Bana Uzak" dizisinden ilk kareler

Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi
  • 03-11-2023 09:05

Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi

Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı
  • 09-11-2023 12:36

Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı