Yabani’nin Yaman Ali’si Halit Özgür Sarı’dan partneri Simay Barlas’a övgü yağmuru

Her Salı, seyircileri ekran başına toplayan Yabani dizisinin başarılı başrol oyuncusu Halit Özgür Sarı, Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalında yaptığı açıklamada etkileyici performansı ve partneri Simay Barlas ile uyumuyla büyük beğeni kazanıyor. Sarı, partneriyle olan ilişkisini şu şekilde açıkladı: "Simay ile aramız çok iyi, şükürler olsun. Simay, gerçekten çok yetenekli bir oyuncu. Bir böyle bir partnerle çalıştığınızda, oyunu daha da geliştiriyor."

Halit Özgür Sarı, Yabani dizisi sona erdikten sonra da Simay Barlas ile tekrar bir araya gelebileceğini belirtti ve "Simay ile her zaman çalışabilirim" diye konuştu. Ayrıca, ikilinin hiçbir zaman gerilmediklerini ifade etti ve ilişkilerinin ilk gününden itibaren dürüstlük üzerine kurulu olduğunu vurguladı. Sarı, "Bu dizi, Dolunay Soysert, Simay ve Çağatay Hoca (Yönetmen M. Çağatay Tosun) sayesinde benim için büyük bir hediye oldu" şeklinde ekledi.