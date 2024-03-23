Yabani'nin Rüya'sı Simay Barlas'ın Riyad çıkarması

Yabani dizisinin başrol oyuncusu Simay Barlas, reklam anlaşması için ziyaret ettiği Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaştı. Bu durum, bir izdihamı beraberinde getirdi.

Yabani'nin Rüya'sı Simay Barlas'ın Riyad çıkarması
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-03-2024 13:04

Son dönemin parlayan yıldızı, başarılı oyuncu Simay Barlas, yeni bir reklam anlaşması için Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'a seyahat etti.

 

Markanın organize ettiği etkinlikte hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaşan Barlas, binlerce hayranının katılımıyla izdihama neden oldu.

Alışveriş merkezinde gerçekleşen etkinlik, içeri ve dışarıda yoğun bir kalabalığın oluşmasına yol açtı.

 

Hayranlarıyla fotoğraf çekilen Barlas, ilginin yoğunluğu nedeniyle zaman zaman hareket etmekte zorlandı.

 

Ayrıca, katıldığı etkinliğin dışında Riyad'ın tarihi yerlerini gezerek bol bol fotoğraf çektirdi.

 

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