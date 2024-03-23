Yabani'nin Rüya'sı Simay Barlas'ın Riyad çıkarması

Son dönemin parlayan yıldızı, başarılı oyuncu Simay Barlas, yeni bir reklam anlaşması için Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'a seyahat etti.

Markanın organize ettiği etkinlikte hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaşan Barlas, binlerce hayranının katılımıyla izdihama neden oldu.

Alışveriş merkezinde gerçekleşen etkinlik, içeri ve dışarıda yoğun bir kalabalığın oluşmasına yol açtı.

Hayranlarıyla fotoğraf çekilen Barlas, ilginin yoğunluğu nedeniyle zaman zaman hareket etmekte zorlandı.

Ayrıca, katıldığı etkinliğin dışında Riyad'ın tarihi yerlerini gezerek bol bol fotoğraf çektirdi.



