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Yabani'nin Merakla Beklenen Afişi Yayınlandı!

Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği FOX’un yeni dizisi Yabani’nin heyecanla beklenen afişi yayınlandı. Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert ve Bertan Asllani’nin boy gösterdiği afiş, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Yabani'nin Merakla Beklenen Afişi Yayınlandı!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 01-09-2023 16:59

12 Eylül Salı günü ekran yolculuğuna başlayacak olan, hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yabani, köklü bir aileden kaçırılıp sokakta yaşam mücadelesi ile başlayan bir hayatın malikaneye uzanma yolculuğunu konu alıyor.

Dizinin başrollerinde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani ve Şebnem Hassanisoughi Bilgiç yer alırken dizide ayrıca; Osman Alkaş, Ayşegül Ünsal, Sezer Arıçay, Birgül Ulusoy, Rojbin Erden, Seray Özkan, Selim Can Yalçın, Ramiz Mullamusa, Güray Görkem, Bartu Dilmen, Aleyna Al, Aşkın Şenol gibi başarılı isimler de rol alıyor.

Yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun’un oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı Yabani, 12 Eylül Salı gününden itibaren her salı saat 20.00’de FOX’ta.

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