Yabani'nin kadrosuna yeni bir isim dahil oluyor!

İddialı hikayesiyle büyük beğeni toplayan, Salı günlerinin vazgeçilmezlerinden olan dizinin kadrosuna 13 bölüm itibarıyla Serdar Orçin katılıyor. Başarılı oyuncu, Yabani’de Şebnem’in yakın zamanda tahliye olacak olan eşi ve Rüya’nın babası Metin Arkan karakterine hayat verecek.

Merhametli, cömert, iyi kalpli ama kayıp bir ruh olan Metin, Şebnem’e büyük bir aşkla bağlanmış ve ailesinin onayı olmamasına rağmen kısa bir sürede evlenmiştir. Şebnem’in bitmek tükenmek bilmeyen istekleriyle bir süre sonra depresyona giren Metin; Şebnem ve Serhan’ın ihanetini öğrendiğinde bir kaza yaparak cezaevine girmiştir. Tahliyesine çok az kalan Metin’in hikayeye dahil olması tüm dengeleri değiştirecektir.





Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani, Tayanç Ayaydın ve Şebnem Hassanisoughi'nin başrollerinde yer aldığı, oyuncu kadrosunda Osman Alkaş, Ayşegül Ünsal, Serdar Orçin, Sezer Arıçay, Rojbin Erden, Seray Özkan, Ramiz Mullamusa, Güray Görkem, Aleyna Al gibi başarılı isimlerin bulunduğu Yabani’nin yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun otururken, senaryosunu Hilal Yıldız kaleme alıyor.



Yabani her salı saat 20.00’de FOX’ta.