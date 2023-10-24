Yabani'nin kadrosuna sürpriz bir isim katılıyor!

Salı günlerinin vazgeçilmezlerinden olan, iddialı hikayesiyle seyirciyi ekrana kilitlemeye devam eden dizinin kadrosuna 7.bölüm itibarıyla Tayanç Ayaydın katılıyor. Başarılı oyuncu, Yabani’de Neslihan’ın tıp fakültesindeyken büyük bir aşkla bağlı olduğu Güven Aydın karakterini canlandıracak.

Özgür bir ruh ve bağımsız bir karakter olan Güven Aydın, Neslihan’dan sırlarla dolu bir şekilde ayrılmak zorunda kalmıştır. Yıllar sonra Umut’un ameliyatı için İstanbul’a döndüğünde hiç unutamadığı ilk ve gerçek aşkı Neslihan’la tekrar karşılaşacak ve bu karşılaşma dizideki tüm dengeleri değiştirecektir.

Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani ve Şebnem Hassanisoughi'nin başrollerinde yer aldığı, oyuncu kadrosunda Osman Alkaş, Ayşegül Ünsal, Sezer Arıçay, Birgül Ulusoy, Rojbin Erden, Seray Özkan, Selim Can Yalçın, Ramiz Mullamusa, Güray Görkem, Bartu Dilmen, Aleyna Al, Aşkın Şenol gibi başarılı isimlerin bulunduğu Yabani’nin yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun otururken, senaryosunu Hilal Yıldız kaleme alıyor.

Yabani her salı saat 20.00’de FOX’ta.



