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Yabani'nin ilk tanıtımı yayınlandı

Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği, çok yakında FOX ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan “Yabani” dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Yabani'nin ilk tanıtımı yayınlandı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 16-08-2023 15:05

Köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen bir çocuğun, yıllar sonra evine dönmesi ile kendini yeniden var etme mücadelesini anlatan Yabani, ilk tanıtımıyla büyük beğeni topladı. Barış Manço'nun Yaz Dostum şarkısı eşliğinde karakterlerin görüldüğü tanıtımda iki farklı dünya ve bu dünyalarda yaşanan hayatlar ekrana geldi.


Başrollerinde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani ve Osman Alkaş’ın yer aldığı dizide ayrıca; Şebnem Hassanisoughi Bilgiç, Ayşegül Ünsal, Sezer Arıçay, Birgül Ulusoy, Rojbin Erden, Seray Özkan, Selim Can Yalçın, Ramiz Mullamusa, Güray Görkem, Bartu Dilmen, Aleyna Al, Aşkın Şenol gibi başarılı isimler de rol alıyor. Yönetmen koltuğuna M. Çağatay Tosun’un oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı ‘Yabani’ çok yakında FOX’ta.

 

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