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Yabani’nin Güven’i Tayanç Ayaydın: Akıllı bir erkek olarak karımın sözünü dinliyorum

Salı akşamları FOX'ta yayınlanan "Yabani" dizisinde Güven karakterine hayat veren Tayanç Ayaydın, 10 yıldır birlikte olduğu Amerikalı eşi Sally Ghalayini'yi övgüyle anlattı.

Yabani’nin Güven’i Tayanç Ayaydın: Akıllı bir erkek olarak karımın sözünü dinliyorum
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 23-11-2023 13:50

"Yabani" dizisinin Güven'i Tayanç Ayaydın, 7. bölümde diziye hızlı bir giriş yaptı. 45 yaşındaki ünlü aktör, sette sergilediği yüksek enerji ve fit görünümüyle dikkat çekiyor. Ayaydın, Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalındaki bir röportajda, "Eşim Sally sayesinde fit ve sağlıklı kalabiliyorum. Eşim sürekli yanımda, benimle ilgili yediğim, içtiğim, sporumla ilgileniyor. Sally benim hayatıma girdiğinden beri sağlığım çok daha iyi. 10 yıldır beraberiz ve o beni çok iyi yönetiyor. Akıllı bir erkek olarak karımın sözünü dinliyorum" şeklinde konuştu.

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