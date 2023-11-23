Yabani’nin Güven’i Tayanç Ayaydın: Akıllı bir erkek olarak karımın sözünü dinliyorum

"Yabani" dizisinin Güven'i Tayanç Ayaydın, 7. bölümde diziye hızlı bir giriş yaptı. 45 yaşındaki ünlü aktör, sette sergilediği yüksek enerji ve fit görünümüyle dikkat çekiyor. Ayaydın, Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalındaki bir röportajda, "Eşim Sally sayesinde fit ve sağlıklı kalabiliyorum. Eşim sürekli yanımda, benimle ilgili yediğim, içtiğim, sporumla ilgileniyor. Sally benim hayatıma girdiğinden beri sağlığım çok daha iyi. 10 yıldır beraberiz ve o beni çok iyi yönetiyor. Akıllı bir erkek olarak karımın sözünü dinliyorum" şeklinde konuştu.