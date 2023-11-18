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Yabani'nin Alaz'ı Bertan Asllani'nin eşi bakın kim çıktı? Selena'nın yıldız ismiymiş...

FOX TV'de şu sıralar yayınlanan Yabani dizisinde Alaz karakterini başarıyla canlandıran müzisyen ve oyuncu Bertan Asllani, sadece kariyeriyle değil aynı zamanda özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Ünlü sanatçının eşi, kendisi kadar tanınmış bir oyuncuymuş...

Yabani'nin Alaz'ı Bertan Asllani'nin eşi bakın kim çıktı? Selena'nın yıldız ismiymiş...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-11-2023 09:33

Yabani dizisinde Alaz karakterini başarıyla canlandıran Bertan Asllani'nin özel hayatı gündemi meşgul ediyor. 3 Temmuz 1990 tarihinde Üsküp/Makedonya'da doğan Asllani, Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Dolunay Soysert, Şebnem Hassanisoughi gibi isimlerle birlikte Yabani dizisinde yer alıyor.

2020 yılında rol arkadaşı Hazal Şenel ile evlenen Asllani, Türk televizyon tarihinin önemli dizilerinden biri olan Selena'da Kıvılcım karakterini canlandıran eşi Hazal Şenel ile mutlu bir birlikteliği sürdürüyor.

Müzisyen ve oyuncu olan Asllani, daha önce SHOW TV'de yayınlanan ve büyük ilgi gören Pis Yedili dizisinde de Hazal Şenel ile sevgili rolünü paylaşmıştı.

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