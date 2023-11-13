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Yabani'den olay yaratacak fragman

FOX’un sevilen dizisi “Yabani”nin 10. bölüm 3. tanıtım videosu yayınlandı. “Yabani”, yeni bölümüyle 14 Kasım Salı saat 20.00’de FOX'ta.

Yabani'den olay yaratacak fragman
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 13-11-2023 19:02
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