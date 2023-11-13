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Yabani'den olay yaratacak fragman
FOX’un sevilen dizisi “Yabani”nin 10. bölüm 3. tanıtım videosu yayınlandı. “Yabani”, yeni bölümüyle 14 Kasım Salı saat 20.00’de FOX'ta.
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Yayın Tarihi : 13-11-2023 19:02
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