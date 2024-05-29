Yabani gelecek sezonda devam edecek mi? İşte Yabani dizisinin geleceği...

NTC Medya imzalı "Yabani" dizisiyle ilgili merakla beklenen karar nihayet açıklandı. Kanal, dizinin yurt dışı satışlarının başarılı olmasını göz önüne alarak "devam" kararı aldı.

Yabani gelecek sezonda devam edecek mi? İşte Yabani dizisinin geleceği...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-05-2024 17:25

Başlangıçta salı günleri yayınlanan ancak daha sonra cumartesi gününe alınan "Yabani" dizisinin geleceği merak konusuydu. NTC Medya’nın NOW platformu için çektiği dizi, ikinci sezon onayını alarak hayranlarını sevindirdi. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizi, 36. bölümde sezon finali yapacak ve yeni sezonda yenilenen hikayesiyle izleyicilerle buluşacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bugün yapılan toplantıda dizinin senaristleriyle de bir araya gelinerek yeni sezonla ilgili kararlar alındığı öğrenildi. NTC Medya’nın NOW için hazırladığı projeler arasında sadece "Yabani" yok. Ertan Saban’ın başrolünde yer alacağı “Kötü Kan” adlı bir dizi daha geliyor. Ayrıca yapım şirketinin masasında “Kırmızı Kamyon” adlı bir başka dizi projesi daha bulunuyor.

Yeni sezonuyla "Yabani" dizisi, heyecan dolu bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanırken, NTC Medya’nın diğer projeleri de merakla bekleniyor.

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