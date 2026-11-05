Seray Kaya Önce Aşkını İlan Etti Sonra Bakın Ne Yaptı!

Oyuncu Seray Kaya ile iş insanı İdris Aybirdi'nin ilişkisi magazin gündeminden düşmüyor. Bir dönem haklarında çıkan aşk iddialarını yalanlayan Kaya daha sonra Aybirdi ile birlikte fotoğraf paylaşarak ilişkisini açıkça duyurmuştu. Ancak ikilinin ayrıldığı yönündeki söylentiler de bir süredir konuşuluyor. Şimdi ise Seray Kaya'nın sevgilisinin doğum günü için yaptığı paylaşımı kısa süre sonra silmesi kafaları iyice karıştırdı.

İlişkileri Nasıl Başlamıştı?

İdris Aybirdi, Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık ile 2019 yılında evlenmişti. Birlikte mutlu aile pozları veren çiftin Pamir adında bir oğulları dünyaya gelmişti. Ancak ikili daha sonra sürpriz bir kararla evliliklerini sonlandırdı.

Boşanmanın ardından Sahra Işık eski eşinin kendisini Kızılcık Şerbeti oyuncularından biriyle aldattığını öne sürmüştü. Bu kişinin Seray Kaya olduğu iddiası sosyal medyada hızla yayılmıştı. Kaya ise hakkında çıkan yasak aşk söylentilerini kesin bir dille reddetmişti.

Aşklarını Sosyal Medyadan Duyurmuşlardı

İddiaların ardından günler geçmiş Seray Kaya bu kez herkesi şaşırtan bir paylaşım yapmıştı. Oyuncu, İdris Aybirdi ile birlikte olduğu bir fotoğrafı kalp emojisiyle Instagram hesabından paylaşarak ilişkisini adeta ilan etmişti.

Ancak bir süre sonra çiftin yollarını ayırdığına dair söylentiler ortaya çıktı. Bu iddiaların ardından Kaya'nın "Sandığınız değilim sandığınız şeylerden hiçbiri değilim sandık da değilim" sözlerini paylaşması da dikkat çekmişti.

Doğum Günü Mesajını Neden Sildi?

Son olarak Seray Kaya, sevgilisi İdris Aybirdi'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Oyuncu fotoğrafın üzerine "İyi ki doğdun sevgilim" notunu düştü.

Fakat bu paylaşım uzun süre hesabında kalmadı. Kaya'nın mesajı kısa süre içinde silmesi takipçilerinin gözünden kaçmadı. Şimdi herkes aynı soruyu soruyor: Oyuncu, doğum günü mesajını neden sildi? Seray Kaya'dan bu hamleyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi.