Aslıhan Doğan’dan Arda Turan İtirafı! O Fotoğrafları Paylaşmıyor

Arda Turan’la 2018 yılında evlenen Aslıhan Doğan Turan katıldığı programda evliliklerine dair merak edilenleri anlattı. İki çocuklarıyla mutlu bir aile hayatı sürdüren çiftin ilişkisinde kıskançlığın da önemli bir yeri var. Aslıhan Doğan Turan hem geçmişte yaşadıkları ilginç olayları hem evliliklerindeki kıskançlık dengesini samimi sözlerle paylaştı. Özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yaptığı açıklama dikkat çekti.

Evlilik Öncesinde Zorlu Bir Süreç Yaşamışlar

Yıldızlı Sohbetler programına konuk olan Aslıhan Doğan Turan göz önünde bir hayat yaşamanın kolay olmadığını söyledi. Arda Turan’la ilişkilerinin başında bu durumun kendisini düşündürdüğünü anlatan Turan birkaç yıl boyunca bu yola çıkmakta zorlandığını dile getirdi.

Çiftin sevgililik döneminde sık sık ayrılıp barıştığını da anlatan Aslıhan Doğan Turan o günlerden unutamadığı bir anıyı paylaştı. Bir tartışma sırasında kapıyı açmadığını hatta site güvenliğini arayarak Arda Turan’ın içeri alınmamasını istediğini söyledi. Turan o dönem yaşanan inatlaşmaların ilişkilerine renk kattığını düşünüyor.

Kavga Etmek Bile İlişkiye İyi Gelmiş

Aslıhan Doğan Turan'a göre zaman zaman tartışmak çiftlerin birbirlerinin değerini daha iyi anlamasını sağlayabiliyor. Ayrı kaldıkları dönemlerde birbirlerini daha çok özlediklerini belirten Turan küçük kavgaların ilişkinin tutkusunu ve kimyasını canlı tuttuğunu ifade etti.

Arda Turan’ın Sinir Olacağı Fotoğrafı Paylaşmıyor

Evliliklerindeki kıskançlık konusuna da değinen Aslıhan Doğan Turan ikisinin de kıskanç karakterde olduğunu ancak evlilikle birlikte bu durumun zamanla azaldığını söyledi.

Sosyal medya paylaşımları konusunda da eşini düşündüğünü belirten Turan "Ben Arda'nın sinir olacağı bir fotoğrafı paylaşmam" diyerek dikkat çekti.

Arda Turan'ın nasıl biri olduğunu da anlatan Aslıhan Doğan Turan eşinin merhametli, fedakâr ve ailesine düşkün bir baba olduğunu söyledi. Ayrıca Turan'ın dostlarına karşı da oldukça cömert olduğunu vurguladı.