Şevket Çoruh ve Bülent Şakrak'tan Fenerbahçe'ye Marşlı Kutlama

Fenerbahçe'nin Liverpool karşısındaki tarihi geri dönüşü ünlü oyuncuları da coşturdu. Şevket Çoruh ve Bülent Şakrak'ın marşlı kutlaması sosyal medyada gündem oldu!

Şevket Çoruh ve Bülent Şakrak'tan Fenerbahçe'ye Marşlı Kutlama
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-11-2026 19:05

Fenerbahçe'nin Liverpool karşısında aldığı galibiyet sadece taraftarları değil ünlü isimleri de havalara uçurdu. Şampiyonlar Ligi'nde sahasında İngiliz ekibini ağırlayan sarı-lacivertliler iki kez geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza attı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte tribünlerde ve ekran başında büyük sevinç yaşandı. Bu sevince ortak olan isimler arasında oyuncular Şevket Çoruh ve Bülent Şakrak da vardı.

Fenerbahçe'den Unutulmaz Geri Dönüş

Liverpool karşısında mücadele eden Fenerbahçe maç boyunca pes etmeyerek taraftarına unutulmaz bir gece yaşattı. İki kez geriye düşmesine rağmen oyundan kopmayan sarı-lacivertli ekip karşılaşmayı kazanmayı başardı.

Bu galibiyetin ayrı bir önemi daha vardı. Fenerbahçe 2008 yılından bu yana Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez galibiyet sevinci yaşadı. Uzun yıllar sonra gelen bu zafer taraftarların coşkusunu daha da artırdı. Maçın ardından sosyal medya da kutlama mesajları ve sevinç görüntüleriyle dolup taştı.

Şevket Çoruh ve Bülent Şakrak Yerinde Duramadı

Fenerbahçe taraftarı oldukları bilinen Şevket Çoruh ve Bülent Şakrak da bu heyecana kayıtsız kalamadı. İki oyuncu karşılaşmayı televizyon karşısında takip etti. Son düdükle birlikte gelen galibiyet ikiliyi adeta sevince boğdu.

Maçın ardından televizyonun karşısında Fenerbahçe marşları söyleyen Çoruh ve Şakrak mutluluklarını birlikte yaşadı. İkilinin coşkulu kutlaması kısa sürede dikkat çekti.

Sosyal Medyada Gündem Oldular

Şevket Çoruh ve Bülent Şakrak'ın galibiyet sonrası marş söylediği anlar sosyal medyada da ilgi gördü. Fenerbahçeli taraftarlar oyuncuların sevincine ortak olurken görüntüler kısa sürede konuşulan konular arasına girdi.

Görünen o ki bu kez maçın heyecanı yalnızca sahada kalmadı; ekran başındaki ünlü taraftarlar da gecenin coşkusuna damga vurdu.

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