Gökhan Keser Aşkını İlan Etti! Sevgilisini İlk Kez Paylaştı

Gökhan Keser, Bade isimli sevgilisiyle Fethiye'de çekilen fotoğraflarını paylaştı. Ünlü şarkıcının romantik notu, yeni aşkını gözler önüne serdi!

Gökhan Keser Aşkını İlan Etti! Sevgilisini İlk Kez Paylaştı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-11-2026 23:06

Şarkıcı ve oyuncu Gökhan Keser özel hayatıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir süredir aşk hayatıyla ilgili sessiz kalan ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla yeni bir ilişkiye başladığını duyurdu. Keser, Bade isimli sevgilisiyle Fethiye'de çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Üstelik fotoğrafa düştüğü not da dikkatlerden kaçmadı. Görünen o ki ünlü oyuncunun hayatında yeni ve heyecanlı bir dönem başlıyor!

Aşkını Sosyal Medyadan İlan Etti

Gökhan Keser Instagram hesabından sevgilisi Bade ile birlikte çekilen romantik kareleri yayınladı. Fethiye'de çekilen fotoğraflar, kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti. Ünlü isim paylaşımına "Bazı hikâyeler hiç beklemediğin anda başlar" notunu ekledi.

Bu sözler Keser'in yeni ilişkisine duyduğu heyecanı da ortaya koydu. Takipçileri de ünlü şarkıcının mutluluğuna ortak oldu. Keser'in sevgilisiyle verdiği pozlar magazin dünyasında günün konuşulan paylaşımları arasına girdi.

Hayranıyla Evlenir mi? Sorusu Gündem Olmuştu

Gökhan Keser'in aşk hayatıyla ilgili geçmişte yaptığı bir açıklama da yeniden akıllara geldi. Ünlü isim geçtiğimiz yıl katıldığı bir programda kendisine yöneltilen "Hayranınla evlenir misin?" sorusuyla karşılaşmıştı.

Keser bu soruya verdiği yanıtla dikkat çekmiş ve böyle bir ihtimali tamamen dışlamadığını söylemişti. Ünlü şarkıcı "Neden olmasın? Bilmiyorum tabii ki böyle bir şey olur mu… Bu tamamen karşılıklı enerjiyle ilgili bir durum. Eğer o duyguları hissedersem hayranım da olsa neden olmasın?" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni Aşkında Mutluluk Pozları

Şimdi ise Gökhan Keser'in hayatında Bade isimli yeni bir isim var. Fethiye'den gelen romantik kareler ve dikkat çeken mesajıyla ilişkisini takipçilerine duyuran Keser'in mutluluğu paylaşımına da yansıdı. Bakalım bu yeni aşkın devamında çiftin başka sürpriz paylaşımları gelecek mi?

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