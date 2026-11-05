Merve Boluğur Rotayı Yunanistan’a Çevirdi! Yeni Hayatı Başlıyor

Merve Boluğur, Yunanistan’dan Golden Visa almak için harekete geçti. Ünlü oyuncunun “Vize derdi kalmayacak” sözleri ve yurt dışı planları dikkat çekti!

Merve Boluğur Rotayı Yunanistan’a Çevirdi! Yeni Hayatı Başlıyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-11-2026 19:41

Bir dönemin sevilen dizileriyle hafızalara kazınan Merve Boluğur yurt dışı planıyla gündemde. “Acemi Cadı” ve “Muhteşem Yüzyıl” gibi yapımlarla tanınan oyuncu Yunanistan’dan Golden Visa almak için harekete geçti. Üstelik işlemlerini tamamlamak üzere yakında Yunanistan’a gideceğini de açıkladı. Boluğur’un bu kararı ve gelecek planları merak uyandırdı.

Ekranlardan Uzaklaştı, Gündemden Düşmedi

Merve Boluğur’u ilk olarak 2006 yılında yayınlanmaya başlayan “Acemi Cadı” dizisinde Ayşegül karakteriyle tanımıştık. Ardından “Küçük Sırlar” ve “Kuzey Güney” gibi dizilerde rol alan oyuncu asıl çıkışını ise “Muhteşem Yüzyıl”da canlandırdığı Nurbanu Sultan karakteriyle yaptı. Dizinin dördüncü sezonunda 36 bölüm boyunca kamera karşısına geçti.

Oyuncunun son dizi projesi ise 2017 yılında yayınlanan “İçimdeki Fırtına” oldu. Bir süredir ekranlarda pek görünmeyen Boluğur sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir çanta defilesinde podyuma çıkması da çok konuşulmuştu.

Yunanistan’dan Golden Visa Alacak

Boluğur’un yeni gündemi ise Yunanistan planı. Oyuncu, Golden Visa başvurusu için bir gayrimenkul danışmanıyla anlaştı. İşlemlerini tamamlamak amacıyla yakın zamanda Yunanistan’a gideceğini söyledi.

Gezmeyi çok sevdiğini belirten Boluğur bu adımla birlikte vize işlemleriyle uğraşmak zorunda kalmayacağını düşünüyor. Oyuncunun konuyla ilgili en dikkat çeken sözleri ise “Vize derdi kalmayacak” oldu.

Yurt Dışında Yeni Kapılar Açılabilir

Boluğur, Golden Visa sayesinde yalnızca seyahat açısından değil kariyeri bakımından da yeni fırsatlarla karşılaşabileceğine inanıyor. Hatta yurt dışında projelerde yer alabileceğinin sinyalini verdi.

Oyuncu bu kararın kendisine güzel kapılar açacağına kalpten inandığını söyledi. Ancak Golden Visa'nın vatandaşlık değil, yatırım karşılığında verilen bir oturum izni olduğunu da hatırlatalım.

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