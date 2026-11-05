Usta Oyuncu Gül Onat’tan Duygulandıran Paylaşım!

Pankreas kanseriyle mücadele eden 73 yaşındaki Gül Onat'ın son görüntüsü gündem oldu. Ağır ameliyatlar ve kemoterapi sürecinden geçen oyuncuya destek mesajları yağdı.

Usta Oyuncu Gül Onat’tan Duygulandıran Paylaşım!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-11-2026 21:03

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Perihan karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gül Onat bir süredir kanserle mücadele ediyor. 73 yaşındaki oyuncu yaşadığı zorlu sağlık sürecine rağmen hayata tutunmaya ve moralini yüksek tutmaya çalışıyor. Son görüntüsüyle yeniden gündeme gelen Onat sevenlerini hem duygulandırdı hem meraklandırdı. Oyuncunun hastalık sürecinde yaşadıkları ise gerçekten kolay atlatılacak gibi değil.

Kanser Bağırsaklarına da Nüksetti

Gül Onat'ın kanserle mücadelesi 2023 yılında pankreas kanserine yakalanmasıyla başladı. İlk dönemde tedavisi olumlu ilerleyen oyuncu yaklaşık bir yıl sonra hastalığın bağırsaklarına da yayıldığını açıkladı. Bu süreçte birden fazla ağır ameliyat geçiren Onat yaşadığı zorlukları anlatırken oldukça çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

Usta oyuncu o günleri "Cehennemi yaşadım" sözleriyle anlatmış hastalığının ne kadar ağır geçtiğini gizlememişti. Sevenleri de o açıklamaların ardından Onat'tan gelecek güzel haberleri beklemeye başladı.

Eylül Ayında Yeniden Ameliyat Oldu

Onat'ın sağlık mücadelesi bununla da bitmedi. Ünlü oyuncu eylül ayında böbrek yollarındaki tümörler nedeniyle bir kez daha ameliyat masasına yattı. Zorlu operasyonun ardından taburcu olan oyuncu moralini kaybetmemeye çalıştı.

Hastane sürecinde bile neşesini korumaya çalışan Onat "Merak etmeyin, kuyruğu dik tutuyorum, tutmaya çalışıyorum en azından" diyerek sevenlerine seslenmişti. Taburcu olduğunda da mutluluğunu paylaşmayı ihmal etmemişti.

Saçlarını Kazıttığı Görüntü Çok Konuşulmuştu

Kemoterapi tedavisi gören Gül Onat temmuz ayında saçlarını kazıttığı bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Fotoğrafına "Keltoş ben" notunu düşen oyuncunun bu paylaşımı büyük ilgi görmüştü.

Onat'ın son görüntüsü de yeniden sevenlerinin gündemine geldi. Oyuncuya sosyal medyada çok sayıda geçmiş olsun ve şifa mesajı gönderildi. Herkesin ortak dileği ise Gül Onat'ın bu zorlu süreci en iyi şekilde atlatması.

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