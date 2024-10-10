Yabani final mi yapacak? İşte son gelişmeler...

NTC Medya imzalı Yabani dizisi, ikinci sezonuyla cumartesi akşamları seyirciyle buluşmaya devam ederken, dizinin akıbetiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt geldi. Geçen sezon güçlü bir izleyici kitlesi yakalayan Yabani, reytinglerdeki dalgalanmalar nedeniyle gün değişikliğine giderek salı gününden cumartesiye alınmıştı.

Dizinin ikinci sezonunda reytingler beklentinin altında kalınca final yapacağı söylentileri yeniden gündeme geldi. Ancak yurtdışı satışlarının güçlü olması, dizinin devam kararında etkili oldu. Yapılan son açıklamaya göre, Yabani dizisi aralık sonuna kadar ekran yolculuğuna devam edecek.

NTC Medya'nın başarılı yapımlarından biri olan Yabani, yurt dışındaki başarısıyla dikkat çekiyor ve bu durum, dizinin ömrünü uzatmaya katkı sağlıyor. Yeni bir gelişme olmadığı takdirde dizi, aralık ayı sonuna kadar seyirciyle buluşmaya devam edecek.