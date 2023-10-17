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Yabani dizisinin yıldızının eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Görenler çok şaşırdı

Ünlü oyuncu Halit Özgür Sarı, "Yabani" dizisinde Yaman karakterine hayat verirken, başarılı oyunculuğu kadar özel hayatı da merak konusu oldu. Geçmişte aynı dizide rol aldığı meslektaşıyla aşk yaşadığı bir dönem ise dikkat çekiyor. İşte bu ilişkiyle ilgili şaşırtıcı detaylar...

Yabani dizisinin yıldızının eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Görenler çok şaşırdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-10-2023 10:04

Halit Özgür Sarı, "Diriliş Ertuğrul," "Kırmızı Oda," "Kardeşlerim" ve "Hakan Muhafız" gibi başarılı dizilerde rol almış bir oyuncu olarak tanınıyor. Şu anda FOX TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan "Yabani"de Yaman karakterini canlandırıyor. Halit Özgür Sarı'nın magazin gündemiyle de yakından ilgilenen hayranları, ünlü oyuncunun eski bir ilişkisini tekrar gördüler. Bu eski ilişkinin partneri kimdi?

FOX TV'nin 8 bölümlük dizisi "Gizli Saklı"nin setinde başlayan aşk hayatı, Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı arasında kısa bir süreliğine devam etti. Ancak ikili, fikir ayrılıkları nedeniyle ilişkilerini noktalama kararı aldı.

Ayrılıklarının ardından Halit Özgür Sarı, bir dizi iş teklifi aldı, ancak bu teklifleri kabul etmedi. İlişkilerinin sona ermesinin ardından, ünlü oyuncunun yeni bir sayfa açtığı anlaşılıyor

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