Yabani dizisinin yıldızının eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Görenler çok şaşırdı

Halit Özgür Sarı, "Diriliş Ertuğrul," "Kırmızı Oda," "Kardeşlerim" ve "Hakan Muhafız" gibi başarılı dizilerde rol almış bir oyuncu olarak tanınıyor. Şu anda FOX TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan "Yabani"de Yaman karakterini canlandırıyor. Halit Özgür Sarı'nın magazin gündemiyle de yakından ilgilenen hayranları, ünlü oyuncunun eski bir ilişkisini tekrar gördüler. Bu eski ilişkinin partneri kimdi?

FOX TV'nin 8 bölümlük dizisi "Gizli Saklı"nin setinde başlayan aşk hayatı, Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı arasında kısa bir süreliğine devam etti. Ancak ikili, fikir ayrılıkları nedeniyle ilişkilerini noktalama kararı aldı.

Ayrılıklarının ardından Halit Özgür Sarı, bir dizi iş teklifi aldı, ancak bu teklifleri kabul etmedi. İlişkilerinin sona ermesinin ardından, ünlü oyuncunun yeni bir sayfa açtığı anlaşılıyor