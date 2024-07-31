Yabani dizisinin yeni sezonunda 'Rüya' şoku! Sürpriz gelişme izleyenleri şok edecek!

NTC Medya’nın yapımcılığını üstlendiği popüler dizi “Yabani”, ikinci sezonu için büyük hazırlıklar yapıyor. Genel yönetmenliğini M. Çağatay Tosun’un üstlendiği dizinin yeni sezon yayın tarihi belli oldu. “Yabani” dizisinin 37. bölümü, 7 Eylül Cumartesi günü izleyiciyle buluşacak.

Dizinin senaristi değişirken, çekimlerin 16 Ağustos’tan sonra başlaması planlanıyor. Yeni sezonda ekibe katılacak yeni oyuncular için görüşmeler devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın verdiği bilgiye göre; Özellikle Simay Barlas’ın hayat verdiği Rüya karakteriyle ilgili önemli ve sürpriz bir gelişme yaşanacak.

“Yabani” dizisi, yeni karakterler ve olay örgüleriyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmaya devam edecek gibi görünüyor. Yeni sezonda neler olacağı şimdiden merakla bekleniyor.