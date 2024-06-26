Yabani dizisinin 2. sezonuna 5 yeni karakter katılıyor!

Geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri olan "Yabani", yeni yayın dönemine iddialı bir hikâyeyle girmeye hazırlanıyor. NOW'un yeni sezonda taşıdığı 4 diziden biri olan NTC Medya imzalı yapım, M. Çağatay Tosun'un genel yönetmenliğinde 20 Ağustos'ta sete çıkacak.

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren "Yabani" dizisi, Yekta Torun'un kaleme aldığı senaryo ve Filiz Adıgüzel'in yönetmenliğiyle izleyici karşısına çıkacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizide 5 yeni karakterin yer alacağı da duyuruldu, bu da heyecanı daha da artırıyor.

Dizinin yayın tarihi en geç eylül ayının birinci haftası olarak planlanıyor. İlk sezonunda salı günleri yayınlanan dizi, ikinci sezonunda ise cumartesi günlerinde izleyicilerle buluşacak. Bu değişiklik, dizinin sevenleri tarafından merakla bekleniyor.

NTC Medya'nın yeni sezondaki diğer projeleri arasında "NOW" için "Kötü Kan" ve atv için "Can Borcum" adlı diziler de bulunuyor. Bu yapımların da dikkat çekeceği ve geniş kitlelere hitap edeceği öngörülüyor.

"Yabani" dizisinin yeni sezonuyla birlikte, drama ve heyecan dolu sahnelerle tekrar izleyiciyle buluşması bekleniyor.