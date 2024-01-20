“Yabani” dizisinin 19. bölümünden ilk kareler ortaya çıktı

“Yabani” dizisi 23 Ocak Salı saat 20.00’de 19. bölümüyle ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünden yeni fotoğraflar yayınlandı. İşte Yabani 19. bölüm görselleri...









YABANİ 19 BÖLÜM ÖZETİ:

Eşref’in öldürülmesi Soysalanlar evine yıldırım gibi düşerken Yaman Ali bunu yapanın Serhan olduğuna emindir. Fakat suç Serhan yerine babası Güven’in üstüne atılmıştır. Yaman babasını kurtarmak icin hışımla gerçeğin peşine düşer.

Serhan onu evden, çocuklarından ve kendisinden uzaklaştıran Neslihan’ın baba acısı boşluğundan yararlanarak Soysalanlar hanesine geri döner. O evde kalabilmesinin tek yolu geçmişte de uyguladığı bir formül olur. Bunu anlayan Yaman’ın tepkisi Serhan’ın tahmin edemeyeceği düzeyde olacaktır.

Alaz babasına destek olmaya devam ederken, Çağla karanlık bir yola girer. Cesur ve Asi, Çağla’nın dağılmış haliyle karşılaşır, ona yardım etmek için kendilerini tehlikeye atarlar.





Fakat karşılarına çıkan duvar, Alaz’dır. Asi ve Alaz’ın bu olayda farklı taraflarda yer almaları onların aralarını daha da gergin bir hale getirir.





Yaman bu yola pusulası Rüya ile çıkar ve kilit sırlara ulaşır. Fakat gerçeklerin şiddeti, herkesin hayatlarını kökünden sarsabilecek boyuttadır.