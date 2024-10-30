“Yabani” dizisine sürpriz isim! “Derya” rolüyle heyecan katacak

NOW’ın sevilen dizisi Yabani, ikinci sezonunda da izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. NTC Medya yapımı dizinin oyuncu kadrosuna başarılı oyuncu Yeliz Şar’ın dahil olmasıyla birlikte hikâye yeni bir ivme kazanacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; M. Çağatay Tosun’un yönetmenliğini üstlendiği dizide Şar, “Derya” karakterini canlandıracak ve seyirciye ters köşe bir hikâye sunacak.

Son olarak Kısmet dizisindeki performansıyla beğeni toplayan Yeliz Şar, Yabani'ye 45. bölüm itibarıyla katılacak. Şar’ın canlandıracağı Derya karakteri, dizinin mafya kanadında önemli bir rol oynayarak, hikâyeyi daha da derinleştirecek. Yeni bir gelişme olmazsa yılbaşına kadar devam etmesi planlanan dizinin reytinglerinin iyi gitmesi halinde sezon sonuna kadar sürebileceği konuşuluyor.

Yabani, ikinci sezonuna eklenen bu sürpriz isim ve olaylarla izleyicilere dolu dolu bir macera sunmaya hazırlanıyor.