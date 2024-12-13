Yabani dizisine duygusal veda: Final çekimleri tamamlandı

51. Bölümde final yapacak olan Yabani’nin çekimleri tamamlandı. Yabani dizisinin final bölümünün çekiminin ardından pasta kesildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülen dizinin sevenleri tarafından ilgiyle takip edildi.

Yabani dizisine duygusal veda: Final çekimleri tamamlandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-12-2024 18:12

Ekranların dikkat çeken yapımlarından biri olan Yabani, 51. bölümüyle izleyicilerine veda etmeye hazırlanıyor. Final bölümünün çekimlerinin tamamlanmasının ardından ekip, sette duygusal anlar yaşadı. Dizi ekibi ve oyuncular, bu özel günü bir pasta keserek kutladı.

Sosyal medyada paylaşılan kutlama anları, dizinin hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Dizinin başrol oyuncuları ve set çalışanlarının yer aldığı fotoğraflar, “Her güzel şeyin bir sonu var” yorumları eşliğinde kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Yayın hayatına başladığı günden itibaren etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yabani, izleyicilerden aldığı destekle uzun süre konuşuldu. Final haberi hayranlarını üzse de dizinin ekrana veda edeceği son bölüm, şimdiden merakla bekleniyor.

 

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