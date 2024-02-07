Yabani dizisi reytinglerde zirveye oturdu

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Yabani dizisi, reytinglerde büyük bir başarı elde ederek zirveye oturdu. Tüm kategorilerde birinci sırada yer alan dizi, Total'de 4.91, AB'de 4.44 ve ABC1'de 5.12 share alarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

Bu başarılı sonuçların ardından Yabani'nin başrol oyuncusu Halit Özgür Sarı, sevincini sosyal medya platformu X üzerinden takipçileriyle paylaştı. Sarı, "Sizler sayesinde tüm kategorilerde en çok izlenen diziyiz! Herkese sonsuz teşekkürler!" mesajını yayınladı.

Yabani dizisinin reytinglerde zirveye oturması, yapım ekibi ve izleyiciler arasında büyük bir sevinç ve gurur kaynağı oldu. Dizinin başarısı, izleyicilerin ilgisini ve desteğini kazanmış olmasıyla da dikkat çekiyor. Gelecek bölümlerde de bu başarının devam edeceği ve izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam edeceği öngörülüyor