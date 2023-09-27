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"Yabani" dizisi rakiplerine fark attı

FOX kanalı için NTC Medya tarafından hazırlanan "Yabani" dizisi, reytinglerdeki başarısını geçen haftadan bu haftaya da taşıdı.

DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 27-09-2023 17:28

"Yabani" dizisi, reytinglerdeki yükselişini sürdürüyor. Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Dolunay Soysert, Yurdaer Okur ve Bertan Asllani gibi oyuncuları bir araya getiren dizi, Total kategorisinde 6.2, AB kategorisinde 4.55 ve ABC1 sosyoekonomik statüde ise 5.94 reyting alarak salı akşamının en çok izlenen dizisi oldu.

Diğer taraftan, ikinci sezonunda olan "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisi Total'de 3.25, AB kategorisinde 2.39 ve ABC1 kategorisinde 3.14 reyting elde ederken, üçüncü sezonunda olan "Üç Kız Kardeş" dizisi Total'de 3.03, AB kategorisinde 2.51 ve ABC1 kategorisinde 2.56 reyting aldı. TRT1'in geçen yazdan beri devam eden "Hayatımın Neşesi" dizisi ise Total'de 1.27, AB kategorisinde 1.48 ve ABC1 kategorisinde 1.42 reyting elde etti.

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