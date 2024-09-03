Yabani dizisi oyuncularının yazışmaları güldürdü: "Onu bana torun getir"

Halit Özgür Sarı'nın yaptığı paylaşım ve Dolunay Soysert'in yorumu dikkat çekti. İşte detaylar...

Yabani dizisi oyuncularının yazışmaları güldürdü:
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 03-09-2024 16:02

Yabani dizisiyle adından söz ettiren Halit Özgür Sarı son dönemin oldukça merak edilen oyuncuları arasında geliyor. Yakışıklı ismin her yaptığı gündem oluyor. Halit Özgür Sarı'nın Instagram paylaşımları da ilgiyle takip ediliyor.

Başarılı oyuncu köpeğiyle verdiği fotoğrafları Instagram'a yükledi. Kareler büyük beğeni topladı. Yabani dizisinde annesini canlandıran Dolunay Soysert isi yaptığı yorumlar güldürdü: 'Onu bana torun getir.'



Sarı'nın sosyal medya etkileşimleri, hayranları tarafından yakından takip ediliyor ve her paylaşımı büyük ilgi görüyor.

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