Yabani dizisi 44 ülkeye birden satıldı!

NTC Medya tarafından üretilen ve büyük ilgi gören FOX dizisi Yabani, Türkiye'den sonra uluslararası alanda da izleyici kitlesi kazanmaya hazırlanıyor.

Yabani dizisi 44 ülkeye birden satıldı!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 05-01-2024 19:41

NTC Medya tarafından üretilen ve FOX kanalında yayınlanan Yabani dizisi, Türkiye'den sonra uluslararası alanda da büyük bir başarı elde ediyor. Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani, Tayanç Ayaydın ve Şebnem Hassanisoughi'nin başrollerini paylaştığı dizi, kısa sürede 44 ülkeye satılarak rekor kırdı. Dizi, MENA Bölgesi, Sırbistan, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Rusya Federasyonu, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Romanya, Hırvatistan, Bulgaristan, Karadağ, Bosna Hersek, İspanya ve Andorra gibi ülkelere satıldı.

Çağatay Tosun'un yönetmen koltuğunda oturduğu dizi, Hilal Yıldız'ın senaryosuyla köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen bir çocuğun, yıllar sonra evine dönmesiyle kendini yeniden var etme mücadelesini anlatıyor. Yabani, her salı saat 20.00'de FOX'ta izleyiciyle buluşuyor.

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