Yabancı Damat'tan Altı Üstü İstanbul'a... Nehir Erdoğan ve İlker Aksum Yıllar Sonra Bir Arada

İlker Aksum ve Nehir Erdoğan bir dönemin reyting yıldızı olan Yabancı Damat dizisinden sonra ilk kez aynı projede buluştu!

Yabancı Damat'tan Altı Üstü İstanbul'a... Nehir Erdoğan ve İlker Aksum Yıllar Sonra Bir Arada
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-11-2026 11:00

Yayınlandığı dönemde hem Türkiye'de hem Yunanistan'da reyting rekorları kıran dizi Yabancı Damat, ilginç hikâyesinin yanı sıra başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekmişti. Dizide evin küçük kızı Nazlı'yı Nehir Erdoğan, büyük damadı Ruşen'i de İlker Aksum canlandırıyordu. İki başarılı oyuncu yıllar sonra bu kez bambaşka bir projede bir araya geldi. Peki, haziran ayında ilk bölümü yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisinin konusu ne?

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Nehir Erdoğan'ın hayat verdiği Zehra Cankaya evlat acısı çeken, ailesini ayakta tutabilmek için mücadele eden bir anne. Kocasının hırsları hayatının sarsılmasına neden oluyor. İlker Aksum'un canlandırdığı Bayram Cankaya ise futbolcu olma hayalleri yarım kalan, mahallede kebapçılık yaparak geçinen çok hırslı ve oldukça kurnaz bir adam.

Yabancı Damat'ta enişte ve baldız rolünden sonra bu yeni projede birbiriyle daha fazla temas eden rolleriyle onları daha sık yan yana görebiliyoruz.

Yabancı Damat Dizisinin Konusu Neydi?

2004 yılında televizyon ekranlarına gelen ve 2007'ye kadar devam eden Yabancı Damat, komedi türünde bir aile dizisiydi. Başrolde yabancı damat olarak Özgür Çevik yer alıyordu. Çevik, Niko isimli Yunan bir genci canlandırmıştı. Bir diğer başrolse Nehir Erdoğan'dı ve o da Nazlı adında genç bir Türk kızına hayat vermişti.

Ege'nin iki kıyısında birbirini bulan gençlerin aşkı ve yaşadıkları olaylar seyircileri ekranlara kilitlemişti. Üstelik sadece Türk televizyonunda değil Yunanistan'da da yayınlanmıştı.

Dizideki bazı karakterler aradan yıllar geçse bile hâlâ hatırlanmaya devam ediyor. Örneğin dizideki Gaziantepli Memik Dede (Arif Erkin Güzelbeyoğlu) vatanseverliğiyle Türk izleyicilerin gönlünü fethetmeyi başarmıştı.

 

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