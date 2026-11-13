Hayat Bilgisi'nin Çatlak Ürperi'si Ceren Soylu Yıllar Sonra Görüntülendi: Son Hali Gündem Oldu!

Hayat Bilgisi'nin unutulmaz karakteri Ürperi'ye hayat veren Ceren Soylu, yıllar sonraki görüntüsüyle gündeme geldi. Oyuncunun doğal hâli dikkat çekti.

Hayat Bilgisi'nin Çatlak Ürperi'si Ceren Soylu Yıllar Sonra Görüntülendi: Son Hali Gündem Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-11-2026 11:04

2000'li yılların başında televizyon ekranlarına damga vuran Hayat Bilgisi dizisi aradan uzunca yıllar geçmesine rağmen izleyicilerin unutamadığı yapımlar arasında yer alıyor. Afet Öğretmen'in öğrencileriyle yaşadığı maceraları anlatan dizi, birbirinden renkli karakterleriyle de hafızalara kazınmıştı. Bu karakterlerden biri de kendine has tavırlarıyla izleyicileri güldüren Ürperi'ydi.

Ürperi'yi canlandıran Ceren Soylu, yıllar sonra yaptığı sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Oyuncunun bugünkü görünümü dizinin hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkardı.
 

Ürperi Karakteriyle Bir Döneme Damga Vurmuştu

Gani Müjde'nin kaleme aldığı hikâye 2003 yılında yayın hayatına başladı. Dizide Perran Kutman, Gökçe Bahadır, Kerem Kupacı, İpek Erdem ve Tarık Papuççuoğlu gibi önemli isimler bulunuyordu. Okul ortamında geçen eğlenceli hikâyesiyle kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Ceren Soylu'nun canlandırdığı Ürperi'yse kendine özgü konuşma biçimiyle ve sıra dışı davranışlarıyla dizinin akılda kalan karakterlerinden oldu. Oyuncunun performansı, aradan yıllar geçmesine rağmen izleyicilerin onu hâlâ bu karakterle hatırlamasını sağlıyor.
 

Oyunculuk Kariyeri Hayat Bilgisi'nden Çok Önce Başladı

1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Nigar Ceren Soylu'nun televizyon serüveni aslında 1994 yılında başladı. Şehnaz Tango dizisinde hayat verdiği Gülşen karakteriyle ilk ekran deneyimini yaşadı. Daha sonra farklı projelerde rol aldı ve özellikle Hayat Bilgisi'yle geniş kitlelerce tanındı.

Oyuncunun kariyerindeki diğer dikkat çekici yapımlar arasında Gönül Ferman Dinlemiyor, Koyu Kırmızı, İşler Güçler, Pis Yedili, Yıldızlar Şahidim, Tehlikeli Karım ve Barbaroslar bulunuyor. Yakın dönemdeyse tabii platformunda yayınlanan Gassal dizisinin ikinci sezonunda Feyruz karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

 

Beyazlayan Saçlarını Saklamadan Poz Verdi



Bir süredir televizyon ekranlarında pek sık görünmeyen Ceren Soylu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla yeniden gündeme geldi. Oyuncunun özellikle doğal görünümü takipçilerinin dikkatini çekti.

Hayat Bilgisi dönemindeki görüntüsüyle bugünkü hâli arasında yılların getirdiği bir değişim bulunan Soylu'nun paylaşımı, dizinin hayranlarını da harekete geçirdi. Ürperi karakterini unutamayan izleyiciler, oyuncunun son görüntüsüyle birlikte dizinin eğlenceli günlerini yeniden hatırladı.

 

Benzer Haberler
Evlilikte 4 Yılı Devirdiler! Aslı Enver'den Eşi Berkin Gökbudak'a İlan-ı Aşk Evlilikte 4 Yılı Devirdiler! Aslı Enver'den Eşi Berkin Gökbudak'a İlan-ı Aşk
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal COP31 İklim Zirvesi'nde: İklim Krizi İçin Ortak Çağrı! Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal COP31 İklim Zirvesi'nde: İklim Krizi İçin Ortak Çağrı!
Yabancı Damat'tan Altı Üstü İstanbul'a... Nehir Erdoğan ve İlker Aksum Yıllar Sonra Bir Arada Yabancı Damat'tan Altı Üstü İstanbul'a... Nehir Erdoğan ve İlker Aksum Yıllar Sonra Bir Arada
Çocuk Yıldız Beren Gökyıldız Ekranlara Dönüyor: Yeni Projesi Belli Oldu! Çocuk Yıldız Beren Gökyıldız Ekranlara Dönüyor: Yeni Projesi Belli Oldu!
Tolga Akış'ın Tahliyesinin Ardından Eşi Gizem Kaya'dan İlk Paylaşım! Tolga Akış'ın Tahliyesinin Ardından Eşi Gizem Kaya'dan İlk Paylaşım!
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın Bölüm Başı Kazancı Ortaya Çıktı: Aylık Kazancı Dudak Uçuklattı! Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın Bölüm Başı Kazancı Ortaya Çıktı: Aylık Kazancı Dudak Uçuklattı!
ÇOK OKUNANLAR
Bölüm Başı 4.5 Milyon TL Kazanan Burak Özçivit'ten İndirim Krizine Anlamlı Tepki!
  • 12-11-2026 11:11

Bölüm Başı 4.5 Milyon TL Kazanan Burak Özçivit'ten İndirim Krizine Anlamlı Tepki!

Mina Demirtaş'ın Yeni Dizisi Yörük Kızı'ndan Kötü Haber: Çalışmalar Durduruldu!
  • 11-11-2026 09:47

Mina Demirtaş'ın Yeni Dizisi Yörük Kızı'ndan Kötü Haber: Çalışmalar Durduruldu!

2027 Yılbaşı Sahne Ücretleri Dudak Uçuklattı: Zirvede 3 Dev İsim Var!
  • 11-11-2026 13:17

2027 Yılbaşı Sahne Ücretleri Dudak Uçuklattı: Zirvede 3 Dev İsim Var!

Altı Üstü İstanbul'un Yıldızı Rahimcan Kapkap'ın Kızılcık Şerbeti Serüveni
  • 09-11-2026 11:14

Altı Üstü İstanbul'un Yıldızı Rahimcan Kapkap'ın Kızılcık Şerbeti Serüveni

Yüz Germe Haberlerinin Ardından Bu Kez Zayıflığı Konuşuldu: Ebru Gündeş'in Son Hali Olay Oldu!
  • 07-11-2026 17:08

Yüz Germe Haberlerinin Ardından Bu Kez Zayıflığı Konuşuldu: Ebru Gündeş'in Son Hali Olay Oldu!