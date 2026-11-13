Hayat Bilgisi'nin Çatlak Ürperi'si Ceren Soylu Yıllar Sonra Görüntülendi: Son Hali Gündem Oldu!

2000'li yılların başında televizyon ekranlarına damga vuran Hayat Bilgisi dizisi aradan uzunca yıllar geçmesine rağmen izleyicilerin unutamadığı yapımlar arasında yer alıyor. Afet Öğretmen'in öğrencileriyle yaşadığı maceraları anlatan dizi, birbirinden renkli karakterleriyle de hafızalara kazınmıştı. Bu karakterlerden biri de kendine has tavırlarıyla izleyicileri güldüren Ürperi'ydi.

Ürperi'yi canlandıran Ceren Soylu, yıllar sonra yaptığı sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Oyuncunun bugünkü görünümü dizinin hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkardı.



Ürperi Karakteriyle Bir Döneme Damga Vurmuştu

Gani Müjde'nin kaleme aldığı hikâye 2003 yılında yayın hayatına başladı. Dizide Perran Kutman, Gökçe Bahadır, Kerem Kupacı, İpek Erdem ve Tarık Papuççuoğlu gibi önemli isimler bulunuyordu. Okul ortamında geçen eğlenceli hikâyesiyle kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Ceren Soylu'nun canlandırdığı Ürperi'yse kendine özgü konuşma biçimiyle ve sıra dışı davranışlarıyla dizinin akılda kalan karakterlerinden oldu. Oyuncunun performansı, aradan yıllar geçmesine rağmen izleyicilerin onu hâlâ bu karakterle hatırlamasını sağlıyor.



Oyunculuk Kariyeri Hayat Bilgisi'nden Çok Önce Başladı

1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Nigar Ceren Soylu'nun televizyon serüveni aslında 1994 yılında başladı. Şehnaz Tango dizisinde hayat verdiği Gülşen karakteriyle ilk ekran deneyimini yaşadı. Daha sonra farklı projelerde rol aldı ve özellikle Hayat Bilgisi'yle geniş kitlelerce tanındı.

Oyuncunun kariyerindeki diğer dikkat çekici yapımlar arasında Gönül Ferman Dinlemiyor, Koyu Kırmızı, İşler Güçler, Pis Yedili, Yıldızlar Şahidim, Tehlikeli Karım ve Barbaroslar bulunuyor. Yakın dönemdeyse tabii platformunda yayınlanan Gassal dizisinin ikinci sezonunda Feyruz karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Beyazlayan Saçlarını Saklamadan Poz Verdi





Bir süredir televizyon ekranlarında pek sık görünmeyen Ceren Soylu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla yeniden gündeme geldi. Oyuncunun özellikle doğal görünümü takipçilerinin dikkatini çekti.

Hayat Bilgisi dönemindeki görüntüsüyle bugünkü hâli arasında yılların getirdiği bir değişim bulunan Soylu'nun paylaşımı, dizinin hayranlarını da harekete geçirdi. Ürperi karakterini unutamayan izleyiciler, oyuncunun son görüntüsüyle birlikte dizinin eğlenceli günlerini yeniden hatırladı.