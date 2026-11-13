Tolga Akış'ın Tahliyesinin Ardından Eşi Gizem Kaya'dan İlk Paylaşım!

Müstehcenlik davasında tahliye edilen Tolga Akış'ın eşi Gizem Kaya, aylar süren sessizliğini bozarak eşi ve oğlu Nefes ile ilk aile pozunu paylaştı. (

Tolga Akış'ın Tahliyesinin Ardından Eşi Gizem Kaya'dan İlk Paylaşım!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-11-2026 10:31

Müstehcenlik suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenen Manifest grubunun kurucusu ve ünlü menajer Tolga Akış geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada tahliye edilmişti. Yaklaşık 2.5 aydır cezaevinde bulunan ve yurt dışı çıkış yasağıyla özgürlüğüne kavuşan Tolga Akış'ın ardından eşi Gizem Kaya da uzun bir aradan sonra ilk kez sosyal medya paylaşımı yaptı.

Aylar Sonra Gelen İlk Paylaşım

Tolga Akış'ın tutuklanmasının ardından sosyal medya hesaplarında sessizliğe bürünen ve en son 13 Ağustos tarihinde paylaşım yapan Gizem Kaya eşinin tahliye olduğu gün sessizliğini bozdu. O dönemde henüz yeni bir anne olan ve oğlu Nefes'in yaklaşık iki aylık olduğu bilinen Kaya bu zorlu sürecin ardından yeniden sosyal medyaya dönüş yaptı.

Eşi ve Oğluyla Mutlu Pozunu Paylaştı

Mahkemenin tahliye kararı verdiği gün olan 12 Kasım’da sosyal medya hesabından bir kare yayan Gizem Kaya eşi Tolga Akış ve minik oğulları Nefes ile birlikte çekilen aile pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı uyandıran bu mutlu kare çiftin zor günleri geride bıraktığı şeklinde yorumlandı.

Öte yandan ilk duruşması tamamlanan davanın bir sonraki duruşmasının 18 Mart 2027 tarihinde görüleceği öğrenildi.

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