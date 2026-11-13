Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın Bölüm Başı Kazancı Ortaya Çıktı: Aylık Kazancı Dudak Uçuklattı!

Uzak Şehir dizisinin Alya'sı Sinem Ünsal'ın bölüm başı 1 milyon TL kazandığı iddia edildi. Ünlü oyuncunun aylık kazancı dudak uçuklattı.

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın Bölüm Başı Kazancı Ortaya Çıktı: Aylık Kazancı Dudak Uçuklattı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-11-2026 09:59

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni ve her bölümüyle milyonları ekrana kilitleyen dizisi Uzak Şehir sadece sürükleyici hikayesi ve başarılı oyunculuk performanslarıyla değil oyuncuların aldığı astronomik ücretlerle de magazin gündeminin zirvesine yerleşti. Dizide başrolü üstlenen ve Alya karakterine hayat veren sevilen oyuncu Sinem Ünsal bu kez oyunculuk başarısının yanı sıra kazancıyla dikkatleri üzerine çekti.

Ozan Akbaba ile Arasındaki Ücret Farkı Dikkat Çekti

Dizi kulislerinde konuşulan ve sosyal medyada hızla yayılan iddialara göre; Uzak Şehir'in erkek başrolü olan ve Cihan Albora karakterini canlandıran Ozan Akbaba bölüm başına 1.5 milyon TL kazanırken, partneri Sinem Ünsal'ın aldığı ücretin ise 1 milyon TL olduğu öne sürüldü. Başarılı oyuncuların prodüktörlük bütçesindeki bu yüksek rakamlar kısa sürede magazin basınının en çok konuştuğu konular arasına girdi.

Dört Bölümlük Aylık Kazancı 4 Milyon TL'yi Buluyor

Haftalık olarak izleyiciyle buluşan reyting rekortmeni dizide Sinem Ünsal'ın bölüm başına aldığı iddia edilen 1 milyon TL'lik ücret oyuncunun aylık kazancını da gözler önüne serdi. Hesaplanan rakamlara göre başarılı oyuncunun dört haftalık yayın periyodunda diziden 4 milyon TL kazandığı tahmin ediliyor. Ünlü oyuncunun kazandığı bu miktar sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı.

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