Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal COP31 İklim Zirvesi'nde: İklim Krizi İçin Ortak Çağrı!

Sanat dünyasının gözde ve örnek çiftlerinden Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katılarak çevre duyarlılığına dikkat çekti. Zirve alanındaki Green Zone'da bulunan Togg Pavilyonu'nu ziyaret eden ünlü ikili ardından iklim kriziyle mücadelede sanatın etkisini ortaya koyan COPArt sergisini gezerek eserleri yakından inceledi.

Kenan İmirzalıoğlu: "Alınan Kararlar Somut Adımlara Dönüşmeli"

Zirve kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kenan İmirzalıoğlu dünya liderlerinin aldığı kararların büyük önem taşıdığını ancak verilen sözlerin sahada uygulanmasının çok daha kritik olduğunu vurguladı. Bugüne kadar pek çok planlamanın gündeme geldiğini hatırlatan İmirzalıoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce çevreyle ve iklim kriziyle ilgili her şey konuşuldu. Önlemler, planlamalar yapıldı fakat özellikle gelişmiş ülkeler tarafından bu planlamaların uygulanmasında sıkıntılar yaşanıyor."

Dünyayı en fazla gelişmiş ülkelerin kirlettiğine dikkat çeken başarılı oyuncu gelecek nesiller ve çocuklar için alınan bu kararların artık somut adımlara dönüşmesi gerektiğini dile getirdi. Yaklaşık 200 ülkeden temsilcinin Antalya'da bir araya gelerek ortak kararlar almasının son derece değerli olduğunu belirten İmirzalıoğlu Türkiye'nin böylesine büyük bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmasının önemine işaret etti.

Sinem Kobal: Gelecek Nesillere Bir Borcumuz Var

Eşiyle birlikte sergileri gezen güzel oyuncu Sinem Kobal ise Türkiye'nin dünya liderlerini iklim değişikliği gibi hayati bir mesele etrafında buluşturmasından büyük gurur duyduğunu ifade etti. COP31 zirvesinin gelecek kuşaklar açısından taşıdığı önemin altını çizen Kobal tüm insanlığa şu sözlerle seslendi:

"Gelecek nesiller için bu dünya bize emanet. Daha doğmamış çocuklara gelecek nesillere bir borcumuz var. Onlara bu haliyle hatta bundan daha iyi haliyle temiz bir dünya bırakmamız gerekiyor. Bu anlamda hepimize görev düşüyor."

Ünlü çiftin Antalya'daki zirvede verdiği bu güçlü ve anlamlı mesajlar hem magazin gündeminde hem de sosyal medyada büyük takdir topladı.



