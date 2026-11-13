Cemre Baysel'den Emirhan Topçu İtirafı Geldi: "Ne Güzel Duymuşsunuz"

Cemre Baysel milli futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığını doğruladı. Mekan çıkışı görüntülenen oyuncu "Ne güzel duymuşsunuz" dedi

Cemre Baysel'den Emirhan Topçu İtirafı Geldi:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-11-2026 09:07

Murat Yıldırım'la başrolü paylaştığı Güller ve Günahlar dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Cemre Baysel bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü yıldız günlünü milli futbolcu Emirhan Topçu'ya kaptırdı. İşte detaylar...

"Ne Güzel Duymuşsunuz"

Cemre Baysel oyunculuğula olduğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Oyuncu Aytaç şaşmaz'la uzun süren ilişkisini noktalayan Baysel daha sonra yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile sevgili olmuştu. Fakat bu ilişkisi uzun süreli olmamış ve çift ayrılmıştı. Cemre Baysel ayrılığın ardından "Bitti" diyerek konuyu kapatmıştı. Güzel oyuncunun adı son dönemde Derya Pınar Ak ile birlikte olan  Beşiktaşlı ünlü futbolcu Emirhan Topçu ile anılıyordu. 
 

Cemre Baysel bir mekan çıkışı magazin muhabirlerine yakalandı. Gazeteciler hakkındaki aşk iddiaları soruldu. Baysel, "Bir şey olursa duyarsınız demiştim... Ne güzel duymuşsunuz işte..." ifadelerini kullandı.


"Kendisi Şu An Milli Takım'da Kampta"

Güzel yıldız muhabirlerin "Hayırlı olsun" dileklerine de "Amin, çok teşekkür ediyorum. Kendisi şu an yanımda değil, çünkü Milli Takım’da kampta" diye karşılık verdi. 

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