Çocuk Yıldız Beren Gökyıldız Ekranlara Dönüyor: Yeni Projesi Belli Oldu!

Kocamın Ailesi, Anne, Bizim Hikaye gibi birçok başarılı diziyle hafızalara kazınan çocuk oyuncu Beren Gökyıldız 17 yaşına geldi. Gökyıldız yeniden setlere dönmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...



Yeni Adresi Belli Oldu



Beren Gökyıldız oyunculuk hayatına 5 yaşında Kocamın Ailesi dizisiyle başladı. Daha sonra Anne, Bizim Hikaye, Kızım, Mucize Doktor. Çocukluk gibi dizilerde rol alan oyuncu yıllar içindeki değişimiyle sosyal medyada çok konuşulmuştu.



Genç yıldız şimdilerde setlere dönmeye karar verdi. Gökyıldız, "Deniz Kızı Marmara" projesi ile anlaşmaya vardı. Yapımcılığını Otro Pictures'ın üstlendiği projede genç yıldız kasabanın zengin kızı Ayça karakterine hayat verecek. Film özgürlüğüne düşkün bir deniz kızı olan Marmara'nın denizden kaçarak Mersin kıyılarına gelmesini ve Yaz ile Güz isimli karakterlerin dostluğu sayesinde insan hayatını yakından tanıma macerasını etkileyici bir dille ele alacak.

Son Hali Sosyal Medyanın Dilinde

Beren Gökyıldız'ın yeni filminin gündeme gelmesiyle birlikte sosyal medyadaki son pozları dikkat çekti. Gökyıldız için bir kez daha "Çok değişmiş", "Gözümüzün önünde büyüdü" gibi yorumlar yapıldı.