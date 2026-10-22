Yabancı Damat’ın Küçük Oyuncusu Ozan Uğurlu’nun Yeni Hayatı! Ekranlardan Sonra Bakın Ne Yaptı

2000'li yılların sevilen dizilerinden Yabancı Damat, aradan uzun yıllar geçmesine rağmen izleyicilerin hatırladığı yapımlar arasında. Dizide Feride ve Kahraman'ın küçük oğlu Mustafa Can'ı canlandıran Ozan Uğurlu da çocuk yaşta tanınan isimlerden biriydi. Aradan geçen yıllarda ekranlarda daha az görünmeye başlayan oyuncu, hayatını farklı alanlarda şekillendirdi. Eğitim için yurt dışına giden, üniversite öğrenimini sürdüren ve müzikle ilgilenmeye başlayan Uğurlu, oyunculuktan sonraki hayatıyla merak uyandırıyor.

Oyunculuğa Çocuk Yaşta Başladı

Ozan Uğurlu, henüz çocukken kamera karşısına geçti. 1999 yapımı Eylül Fırtınası filminde rol alan oyuncu, ardından Tatlı Hayat ve Evli ve Çocuklu gibi dizilerde yer aldı. Ancak onu geniş kitlelere tanıtan yapım, 2004-2007 yılları arasında yayımlanan Yabancı Damat oldu.

Dizide Mustafa Can karakterini canlandıran Uğurlu, Sumru Yavrucuk'un hayat verdiği Feride ve Erdal Özyağcılar'ın canlandırdığı Kahraman karakterlerinin küçük oğluydu. Dönemin popüler dizilerinden birinde yer alması, onun hafızalarda kalmasını sağladı. Uğurlu, daha sonra OKS Anneleri dizisinde de rol aldı.

Eğitim İçin Yurt Dışına Gitti

Oyunculuk deneyiminin ardından eğitimine ağırlık verdi ve makine mühendisliği eğitimi almak üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gitti. Türkiye'ye döndükten sonra da İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden mezun oldu.

Almanya'da dijital yönetim alanında yüksek lisans yaptığı da haberlerde yer aldı. Böylece çocuk yaşta adım attığı televizyon dünyasından bambaşka bir kariyer çizgisine yöneldi.

Müzikle Yeni Bir Sayfa Açtı

Oyunculuğa ara verdikten sonra müzikle de ilgilenmeye başladı. "En Uzak Sahil" adlı çalışmasının yanı sıra "Sen Gibi" ve "Daha Fazlası" gibi şarkılar çıkardı. Daha sonraki haberlerde de müzik çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Uğurlu, Nisan 2026'da Yabancı Damat dizisindeki rol arkadaşı İlker Aksum'la yeniden bir araya geldi. Aksum'un sosyal medya paylaşımıyla gündeme gelen buluşma, dizinin eski izleyicilerine nostaljik anlar yaşattı.

Bir dönem Mustafa Can karakteriyle tanınan Ozan Uğurlu'nun hikâyesi, çocuk oyunculuktan farklı alanlara uzanan bir kariyer örneği sunuyor. Uğurlu bugün daha çok eğitim geçmişiyle ve müzik çalışmalarıyla anılıyor. Televizyon ekranlarından uzaklaşsa da yıllar önce canlandırdığı karakterle hatırlanmaya devam ediyor.