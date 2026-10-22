Çocuklar Duymasın’ın Şükrü’sü Setleri Bıraktı, Eski İşine Döndü!

2000'li yılların sevilen dizisi Çocuklar Duymasın, aradan geçen yıllara rağmen unutulmayan karakterleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Çaycı Hüseyin'in yakın arkadaşı Şükrü'yü canlandıran Şükrü Koruyucu da dizinin hafızalarda kalan isimleri arasında. Ancak Koruyucu'nun hayat hikâyesinde dikkat çeken bir ayrıntı var: Oyunculuk kariyerinden önce de direksiyon başındaydı. Televizyonda tanınmasının ardından yeniden şoförlüğe dönen Koruyucu, meslek hayatını ekranların dışında sürdürdü.

Setlere Tesadüfen Adım Attı

Şükrü Koruyucu'nun oyunculuk serüveni, planlanmış bir kariyer hedefinden çok tesadüfi bir karşılaşmayla başladı. Kocaeli'de servis minibüsü işleten Koruyucu, yapımcı Birol Güven'in ekibini taşıdığı dönemde televizyon dünyasıyla tanıştı. Bir rol için oyuncu arandığında fiziksel özellikleriyle dikkat çekti ve kamera karşısına geçmesi teklif edildi.

İlk olarak Ayrılsak da Beraberiz dizisinde rol alan Koruyucu, ardından Çocuklar Duymasın kadrosuna katıldı. Dizide Alpaslan Özmol'un canlandırdığı Çaycı Hüseyin'in yakın arkadaşı Şükrü karakterine hayat verdi. İkilinin sahneleri, yapımın akılda kalan bölümleri arasında yer aldı.

Oyunculuktan Sonra Direksiyon Başına Döndü

Koruyucu, oyunculuk yaparken de şoförlük mesleğiyle bağını tamamen koparmadı. Çocuklar Duymasın dizisinin yeniden çekilmeye başladığı dönemde Darıca Belediyesi'nde şoför olarak çalışmayı sürdürdü. Kendi anlatımına göre haftanın belirli günlerinde sete giderken hafta sonları da belediyedeki görevine devam etti.

2019 yılında belediyedeki görevinden emekli olan Koruyucu, televizyon projelerinde ise giderek daha az görünmeye başladı. Böylece izleyicilerin Şükrü karakteriyle tanıdığı isim, meslek hayatını yeniden şoförlük üzerinden sürdürdü.

Futbolcuları Maçlara Taşıdığı Haberleriyle Gündemde

Şükrü Koruyucu, 2026 yılında yayımlanan haberlerle yeniden gündeme geldi. Sözcü'nün 10 Ağustos 2026 tarihli haberinde, eski oyuncunun bir futbol takımının oyuncularını maçlara taşıdığı belirtildi. Bununla birlikte, daha önceki haberlerde belediyedeki görevinden 2019'da emekli olduğu bilgisi yer alıyor. Günümüzdeki çalışma düzeni hakkında ayrıntılı ve bağımsız bir doğrulama bulunmadığından, bu bilgiyi güncel mesleğinin kesin tanımı olarak değerlendirmemek gerekiyor.

Koruyucu'nun hikâyesi, oyunculuk dünyasına beklenmedik biçimde adım atan ve kariyerini farklı bir meslekte sürdüren isimlere örnek oluşturuyor. Bir dönem ekranlarda tanınan Şükrü karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan Koruyucu, yıllar sonra da oyunculuktan önceki mesleğiyle konuşuluyor.