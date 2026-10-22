Ankara'nın Düğün Salonlarından İstanbul Gecelerine: Cenk Eren Müzikteki 30. Yılını Kutluyor!

Cenk Eren profesyonel müzik kariyerinin 30. yılını kutluyor! 13 Kasım'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşecek dev konserin tüm detayları.

Ankara'nın Düğün Salonlarından İstanbul Gecelerine: Cenk Eren Müzikteki 30. Yılını Kutluyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-10-2026 09:38

Bazı kariyerler yalnızca albüm satışlarıyla değil hafızalara kazınan o unutulmaz şarkılar ve sahnede dökülen alın teriyle yazılır. Cenk Eren'in hikayesi de tam olarak böyle film gibi bir yolculuk işte!

Ankara'da düğün salonlarında mikrofona sarılarak başlayan o sahne serüveni yıllar içinde Türk müziğinin efsanelerine saygı duruşu niteliğindeki dev Repertuvar projelerine dönüştü. 1995 yılında çıkan ilk albümü Ve Cenk Eren'in üzerinden tam 30 yıl geçti bile... Usta sanatçı geride bıraktığı bu görkemli müzik maratonunu müzikal otobiyografisi niteliğindeki dev bir konser şöleniyle kutlamaya hazırlanıyor.

Ankara Düğün Salonlarından İstanbul Gece Hayatına!

Cenk Eren'in sahneyle olan tutkulu ilişkisi aslında müzikten önce dansla başlamıştı. Liseden sonra Kültür Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu'nda profesyonel olarak dans eden sanatçı ardından yönünü müziğe kırdı. 1985'te Ankara Radyosu Çok Sesli Gençlik Korosu'na girse de kendi hikayesini doğrudan gazino ve taverna sahnelerinde anlatmak isteyip radyo defterini kapattı.

Düğün salonlarından geçip Alanya'ya oradan da 1993'te İstanbul'a uzanan o çetin yıllarda ünlü yazar Murathan Mungan kendisine bugün hepimizin bildiği o ikonik sahne adını verdi: Cenk Eren! İstanbul gece hayatına adım atmasıyla birlikte de mekanların en aranan assolistlerinden biri haline geldi.

Yıldız Savaşları'ndan Efsane Repertuvar Serisine!

2000'li yıllarda Star TV'deki Yıldız Savaşları ve Nükhet Duru ile ekranı salladıkları Muhteşem İkili programlarıyla evlerimize konuk olan sanatçı solo albümlerine de ara vermedi. Ancak 2015 yılı Cenk Eren kariyerinde tam anlamıyla tarihi bir kırılma noktası oldu!

Türk müziğinin dev isimlerinin eserlerini kendi buğulu yorumuyla geleceğe taşımak için başlattığı Repertuvar serisinde; sırasıyla Tanju Okan, Ferdi Özbeğen, Selda Bağcan ve Barış Manço şarkılarını seslendirerek müzik tarihine altın harflerle kazınan dev bir imza attı.

13 Kasım'da Bostancı'da Yıldızlar Geçidi Olacak!

Bir mikrofon binlerce gece ve yüzlerce şarkıyla dolu 30 yıllık o dev otobiyografiyi muhteşem bir şovla taçlandırmaya hazırlanan Cenk Eren 30. yılına özel hazırlanan bu dev konserle sevenlerinin karşısına çıkacak.

Ünlü dostlarının akın edeceği bu özel gece 13 Kasım Cuma akşamı Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşecek.

Bakalım usta sanatçı 30 yıllık bu dev gazino nostaljisiyle Bostancı'yı sallarken sahnede hangi sürpriz konukları ağırlayacak...

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