Kemal Sunal’ın Meraklı Köfteci Filmindeki Fatma’sı Bakın Kim Çıktı! Şöhreti Geride Bıraktı

1976 yapımı Meraklı Köfteci, Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alıyor. Filmde Fatma karakterini canlandıran Gölgen Bengü de dönemin dikkat çeken genç oyuncuları arasında yer alıyordu. Ancak Bengü'nün sinema yolculuğu uzun sürmedi. Genç yaşta kamera karşısına geçen oyuncu, ilerleyen yıllarda bambaşka bir alana yöneldi ve tamamen farklı bir alanda akademik kariyer inşa etti.

Kemal Sunal'la Başrolü Paylaştı

Gölgen Bengü, 1970'li yıllarda Yeşilçam'da adını duyurmaya başladı. 1976'da SES dergisinin düzenlediği Sinema Artisti Yarışması'nda ikinci olması, oyunculuk kariyerinin başlangıcında dikkat çekmesini sağladı. Aynı yıl Meraklı Köfteci filminde Kemal Sunal'la birlikte rol aldı.

Filmde Fatma karakterine hayat veren Bengü, izleyicilerin hafızasında bu rolle yer edindi. Aradan bir yıl geçtikten sonraysa Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın başrollerini paylaştığı Aslan Bacanak filminde Zeynep karakterine hayat verdi. Böylece sinema kariyerinde iki büyük yapım yer almış oldu.



Yeşilçam'dan Üniversite Sıralarına Uzanan Yol

Bengü'nün hikâyesini farklı kılan, sinema sektöründen ayrıldıktan sonra izlediği yol oldu. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olan Bengü, eğitimini yurt dışında sürdürdü. ABD'de North Carolina A&T State Universityde yüksek lisansını tamamladı. Hemen ardından Clemson Universityde aynı alanda doktora derecesini aldı.

Oyunculukla tanındığı dönemin ardından akademiye yönelen Bengü, mühendislik alanındaki çalışmalarına ağırlık verdi. Bu tercih, onun kariyerini sinema setlerinden üniversite ortamına taşıdı.



ABD'de Akademik Kariyerini Sürdürüyor

71 yaşındaki Gölgen Bengü, bugün New Jersey Institute of Technology bünyesinde Makine ve Endüstri Mühendisliği alanında öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Üniversitenin akademik profilinde ünvanı profesör olarak belirtiliyor. Eğitim ve araştırma çalışmalarını sürdüren Bengü, uzun yıllardır akademik dünyada yer alıyor.

Yeşilçam'da kısa süreli bir oyunculuk deneyimi yaşayan Bengü'nün yaşam öyküsü, tanınmış bir yüzün kariyerini farklı bir alanda sürdürmeyi seçmesiyle dikkat çekiyor. Kemal Sunal'ın filminden hatırlanan eski oyuncu, bugün sinema çalışmalarıyla değil, mühendislik alanındaki akademik kimliğiyle öne çıkıyor.