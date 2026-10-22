Ebru Şallı İlk Kez Kalbini Açtı: "Allah'ın Pars'ı Benden Aldığına Şükrediyorum"

Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV ekranlarında yayınlanan ve insan hikayeleriyle empati kurdurarak konukların bilinmeyen yönlerini ortaya çıkaran Empati programına bu hafta ünlü model ve sunucu Ebru Şallı konuk oldu. BBO Yapım imzalı programda filtresiz ve samimi açıklamalarda bulunan Şallı 9 yaşında kaybettiği oğlu Pars'ın hastalık sürecini hastane odalarında yaşanan zorlu mücadeleyi ve duygusal iç dünyasını ilk kez bu kadar net paylaştı. Gözyaşlarına hakim olamadığı yayında hem özel hayatına hem de annelik mücadelesine dair sarsıcı gerçekleri aktaran ünlü isim izleyenleri derinden etkiledi.

"Oğluma İlik Verdim: Anne Sen Beni Tekrar Doğurdun Dedi"

Lenfoma tedavisi gördüğü sırada 9 yaşında hayatını kaybeden oğlu Pars'ın kemik iliği nakli sürecini ve mucizevi anları ilk kez anlatan Ebru Şallı o dönem hastanede yaşadıkları sağlık mücadelesini şu sözlerle aktardı:

"Oğluma ilik verdim. Normalde benim de Harun'un da Beren'in de iliği uymadı. Ancak beni incelediklerinde bende özel bir doku grubu çıktı ve aynı doku grubu Pars'ta da vardı. Bu da Allah'ın verdiği bir şeydi. Bu doku grubu çocuğumu 8-10 ay daha yaşattı. Yüzde 100 ilik tuttu doktorlar bile çok şaşırdı. Pars bana 'Anne sen beni tekrar doğurdun' dedi."

3 yıl boyunca hastanede yaşadıklarını ifade eden acılı anne oğlunun yaşının çok ötesinde bir olgunluğa sahip olduğunu vurgulayarak gece uykusuz kaldığı günlerde minik Pars'ın "Annem uyanmasın, gece hiç uyumadı" diyerek kendisini düşündüğünü gözyaşlarıyla dile getirdi.

"Kimse Tuhaflamasın!"

Evlat acısının tarif edilemez bir ateş topu gibi içini yaktığını aktaran Ebru Şallı oğlunun kaybı sonrası hissettiği derin ve sıra dışı duygularını şöyle paylaştı:

"Allah hiç kimseye yaşatmasın, evladıyla sınamasın. Hiç vazgeçmedim ben. Allah bunu bu şekilde uygun gördü ve Pars'ı benden aldı. Buna şükrediyorum. Eğer Pars yaşasaydı çok acılar içerisinde 20-30 yıl hastanede kalsaydı, o acı devam etseydi benim için daha büyük acıydı. Allah dedi ki 'Ben bu çocuğa acı çektirmeyeceğim.' Aksini düşündüğümde ben Allah'a şükrediyorum. Kimse bunu tuhaflamasın!"

"Bundan Sonra Evlenmem!"

Aşk hayatı ve gelecek planlarına dair de net mesajlar veren ünlü model evlilik müessesesine dair inancının sarsıldığını kabul etti. Yaşadığı deneyimlerin ardından yalnızlığa alıştığını belirten Şallı "Çocuk için evlilik evet, ama boşanmışsın, bu yaşa gelmişsin, kendi ayakları üzerinde duran bir kadınsın. 3 yıldır yalnızım ve bu rahatlığa çok alıştım yalnızlığı çok sevdim. Evlilik bundan sonra benim için olmaz, tercih etmem" şeklinde konuştu.

Genç nesillere ve dijital içerik üreticilerine de uyarılarda bulunan güzel isim "Kimse güzelliğine güvenmesin. Üretim odaklı olun tüketim odaklı olmayın" çağrısında bulundu.