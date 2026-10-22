Burak Özçivit Rusya'da Hayran Akınına Uğradı: Binlerce Kişi Konserde Onunla Buluşmak İçin Sıraya Girdi!

Türk dizilerinin sınırları aşan etkisi Rusya'da bir kez daha kendini gösterdi. Bu ilginin merkezindeki isim ise Burak Özçivit. Şimdilerde Güneşin Doğduğu Yer dizisiyle ekranda olan oyuncu Adıge Cumhuriyeti'nin başkenti Maykop'ta düzenlenen Turkish TV Series Soundtracks konserinin özel konuğuydu. Salona girdiği andan itibaren de adeta bir izdiham yaşandı.

Metrelerce Süren İnanılmaz Kuyruk

Türk dizi müziklerinin senfoni eşliğinde yankılandığı gecede heyecan Özçivit'in sahneye çıkmasıyla tavan yaptı. Oyuncuyu yakından görmek ve bir kare fotoğraf çektirebilmek isteyen binlerce kişi salonun hem içinde hem dışında uzun kuyruklar oluşturdu.

Özçivit kalabalığın bu ilgisini karşılıksız bırakmadı. Saatlerce imza dağıttı ve hayranlarıyla tek tek ilgilendi. Yaşanan bu coşku Türk oyuncularının bölgedeki popülaritesinin ne seviyeye ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.

İlginiz İçin Teşekkürler

Gördüğü sevgi karşısında duygulanan ünlü oyuncu mikrofona geçerek salondakilere seslendi:

"Türk dizilerine ve bizlere gösterdiğiniz bu içten, yoğun ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ederim."

Etkinlikten yansıyan renkli kareler ve videolar ise sosyal medyada kısa sürede yayılarak binlerce etkileşim aldı.