Kıvanç Tatlıtuğ'dan Çağatay Ulusoy Açıklaması: "Yazılan Senaryolar Oynadığım Projelerden Daha Yaratıcı!"

Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy ile küslük bitti iddialarına Yeniköy'de yanıt verdi: "Hakkımda yazılan senaryolar oynadığım projelerden daha yaratıcı!"

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Çağatay Ulusoy Açıklaması:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-10-2026 10:04

Itır Esen ile Engin Aykanat'ın düğününde birlikte görüntülenmeleriyle magazin gündemine damga vuran Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy cephesinde sıcak bir gelişme yaşandı. Uzun süredir aralarının bozuk olduğu iddia edilen iki dev aktörün buluşması "Buzlar eridi küslük bitti" yorumlarını da beraberinde getirmişti. Tatlıtuğ yakın dostu Burak Yamantürk'le birlikte Yeniköy'de motosiklet turu yaparken objektiflere takıldı. Basın mensuplarının Çağatay Ulusoy'la aralarındaki dargınlığın sona erdiği yönündeki soruları karşısında sessizliğini bozan ünlü oyuncu iddialara esprili ve sert bir dille son noktayı koydu.

Cevap Bile Vermek İstemiyorum!

42 yaşındaki Tatlıtuğ magazin kulislerini süsleyen küslük haberlerine "Bazen benim hakkımda haberlerde yazılan senaryolar oynadığım projelerin senaryolarından daha yaratıcı. O yüzden bununla alakalı ben ne diyeyim ki? Cevap bile vermek istemiyorum" sözleriyle yanıt verdi.

Organize İşler Mutluluğu!

Söyleşi sırasında başrolünde yer aldığı ve kısa süre önce izleyiciyle buluşarak büyük yankı uyandıran Organize İşler Karun Hazinesi projesi hakkında da konuşan başarılı oyuncu gelen tepkilerden son derece memnun olduklarını dile getirdi. Sarı Saruhan karakteriyle izleyenleri ekran başına kilitleyen Tatlıtuğ "Organize İşler çok beğenildi biz de çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının ardından kaskını takan Kıvanç Tatlıtuğ arkadaşı Burak Yamantürk ile birlikte rüzgar gibi Yeniköy'den ayrıldı.

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