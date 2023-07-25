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Ya Çok Seversen’in heyecanla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı…

Kanal D’nin, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’nın başrollerinde yer aldığı Ya Çok Seversen’in perşembe akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.

Ya Çok Seversen’in heyecanla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı…
Yayın Tarihi : 2023-07-25 17:24

İlk üç bölümüyle hem Türkiye’de hem de dünyanın birçok farklı ülkesinde sosyal medyada çok konuşulan ve büyük beğeni toplayan Ya Çok Seversen’nin yeni bölümünde Ateş ve Leyla arasında yaşanacaklar şimdiden merakla bekleniyor. Ay Yapım imzalı dizinin hikayesi gittikçe derinleşirken heyecanın yükseldiği yeni bölümden ilk tanıtım yayınlandı. Başrol oyuncularının uyumuyla da dikkatleri üstüne çeken dizinin 4’üncü bölümünden yayınlanan tanıtımda Ateş ve Leyla’nın havuzda yakınlaşmaları dengeleri değiştirirken, ertesi sabah Ateş’in Leyla’ya hiçbir şey yaşanmamış gibi konuşması dikkat çekiyor. Çiftlik evine Ateş için gelen zarfın içinde Leyla’nın otele verdiği kimliğin olması gerilimi artırırken Ateş, Leyla ile ilgili gerçeği öğrenecek mi sorusu yeni bölüme dair heyecanı artırıyor.

Senaryosunu Kübra Sülün’ün yazdığı ve Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği ‘Ya Çok Seversen’ dizisinin başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan yer alırken ikiliye Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler eşlik ediyor.

Ya Çok Seversen’in heyecan dolu 4’üncü bölümü Perşembe akşamı 20.00’de Kanal D’de.

 

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