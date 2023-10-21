Ya Çok Seversen'den Ne Gemiler Yaktım'a transfer

Ay Yapım'ın bu sezonun iddialı dizilerinden biri olan "Ne Gemiler Yaktım" için bugün okuma provası gerçekleştirildi.

"Ne Gemiler Yaktım" dizisi, haftaya çarşamba günü çekimlere başlamayı planlıyor. Show TV'de yayınlanacak olan dizi, Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından yazıldı ve Altan Dönmez tarafından yönetiliyor. Dizide, Fidan (Devrim Özkan) ve Yasemin (Deniz Baysal) adındaki iki güçlü kadının etkileyici hikayesi anlatılıyor. Bugün gerçekleştirilen okuma provasının ardından diziye son olarak Nazmi Kırık da katıldı.

Daha önce "Ya Çok Seversen" dizisinin ardından Almanya'da bir film ekibine dahil olan Nazmi Kırık, yeni projesi "Ne Gemiler Yaktım"da "İhsan Müdür" karakterini canlandıracak ve polis Toprak'ın (Erkan Kolçak Köstendil) müdürü olarak izleyicilerin karşısına çıkacak.