Ya Çok Seversen'de şıklık yarışı…

Kanal D’nin, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği dizisi “Ya Çok Seversen” yeni bölümü ile ekrana geldi. Dizinin 3’üncü bölümünde şıklık yarışı diziye damga vurdu. Yeni bölümde özel bir davette gördüğümüz oyuncuların hepsi bu sahneye özel olarak hazırlandılar.







Senaryosunu Kübra Sülün’ün yazdığı ve Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği Ya Çok Seversen dizisinin başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan yer alırken ikiliye Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler eşlik ediyor.

Ya Çok Seversen yeni bölümü ile Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…