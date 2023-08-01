Ya Çok Seversen Rusya’da başlıyor…

Kanal D’nin, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği başrollerini Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın paylaştığı, ‘Ya Çok Seversen’ dizisi Rusya’da yayına girmeye hazırlanıyor. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla Türkiye’de olduğu kadar yurtdışında da çok konuşulan, sosyal medya trend listelerinin üst sıralarını zorlayan dizi 7 Ağustos’ta Rusya’nın en önemli kanallarından TNT’de izleyiciyle buluşacak.

Senaryosunu Erdi Işık, Karden Kasaplar, Senem Birlik’in yazdığı ve Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği ‘Ya Çok Seversen’ dizisinin başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan yer alırken ikiliye Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler eşlik ediyor.